Alessia e Giulia, tra ginnastica e passerelle

Dai loro profili Facebook emerge il loro passato recente, con foto che ne immortalano passioni e precedenti lavorativi. Giulia, novarese, per esempio ha evidentemente una grande passione per il mare, dove non perde occasione di mettere in mostra le sue doti ginniche con evoluzioni e piroette sulla sabbia. Ma sono anche tanti gli scatti per campagne promozionali così come quelli in cui emerge uno spirito goliardico. E fa niente se da alcuni scatti si può notare come la Velina bionda... così bionda non sia.



Alessia invece sembra più concentrata su vacanze e lavoro. Per quanto riguarda il futuro però si è già portata avanti. Molte Veline del passato, infatti, una volta scese dal bancone di "Striscia" si sono messe in posa per un calendario. Lei lo ha già fatto, nel 2012: il Calendario delle Studentesse, in qualità di rappresentante della facoltà di Scienze Politiche di Milano.