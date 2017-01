De Sica: "A Natale il pubblico vuole vedermi"

foto Olycom Correlati LE NEWS DAL SET 17:05 - Da Trento, dove sta girando il nuovo film di Natale "Colpi di fulmine", Christian De Sica racconta a "Supercinema" (in onda il 21 settembre su Canale 5 alle 23.30) 30 anni di cinepanettoni e ricorda gli "anni indimenticabili" con Massimo Boldi. "La concorrenza natalizia? Tutti bravi, - dice - ma poi il pubblico va al cinema per vedere la mia faccia". - Da Trento, dove sta girando il nuovo film di Natale",racconta a "" (in onda il 21 settembre su Canale 5 alle 23.30) 30 anni di cinepanettoni e ricorda gli "anni indimenticabili" con Massimo Boldi. "La concorrenza natalizia? Tutti bravi, - dice - ma poi il pubblico va al cinema per vedere la mia faccia".

Intervista esclusiva a Riccardo Scamarcio, protagonista de Il rosso e il blu: “I lucchetti di ponte Milvio? Peccato li abbiano rimossi ma tanto io non volevo neppure girare quella scena di Ho voglia di te e, anzi, avrei voluto tagliarla dalla sceneggiatura”.



E ancora, Alessandro Siani, presidente della giuria del festival Cinecibo di Castellabate, il paese di Benvenuti al Sud, ammette: “Senza pizza non posso stare neppure un giorno. Voglio morire dentro un forno su cui sarà scritto “qui giace Alessandro Siani. Era capriccioso come una pizza”.



In questa puntata, anche la Hollywood nera: dal recente suicidio di Tony Scott, già dimenticato dal cinema, fino a Marilyn Monroe, le storie drammatiche delle star che, dimenticate dal successo, hanno scelto di togliersi la vita.