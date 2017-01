"U&D", lite tra Giorgia e Manfredi

- Scontro tra Giorgia Manfredi a "". E' il giorno della presentazione dei nuovi tronisti Andrea ed Eugenio , ma la coppia ormai scoppiata ruba la scena. I due si rivedono dopo un mese e in studio lo scontro è inevitabile. Mentre l'ex tronista piange, il siciliano la ignora e ammette: "Forse non la amavo veramente. Io con lei non posso più stare".

In studio arriva prima Giorgia e in lacrime racconta la fine della storia con Manfredi: "Mi dispiace, le cose sono finite, anche se io credo che abbiamo ancora una chance, non ci vediamo da più di venti giorni, sarò un'illusa ma io ci spero". Quando arriva l'ex fidanzato, però, le speranze svaniscono.



Perché il bel siciliano è deciso: "Per me la storia è chiusa, le mi ha detto che sarebbe cambiata e invece... mi sono privato della mia vita, ma atteggiamenti infantili, ripicche e fughe continue mi hanno fatto prendere la mia decisione e non torno indietro". Maria De Filippi fa notare all'ex tronista che traspare "un grande affetto, ma non un sentimento". Lo stesso pensa Tina, che per la prima volta difende la ragazza: "Forse lei è sempre stata innamorata mentre lui no". Messo alle strette Manfredi confessa: "Non la amo più".

IL PASSATO E IL FUTURO

Intanto appuntamento al buio per Eugenio e Andrea. Le corteggiatrici li vedono per la prima volta e poi decidono se rimanere o tornare a casa. Siparietto tra Eugenio e Irene, che racconta un particolare piccante: i due si sono conosciuti durante i casting e in un locale lui ha cercato di baciarla.



Dalla scalinata oltre alle ragazze arrivano anche le "vecchie" coppie formate da Teresanna e Francesco, che raccontano del loro amore litigarello e Tara e Cristian che invece sono andati a convivere a Vigevano. Il vecchio e il nuovo. Le danze sono ufficialmente aperte.