"Sei brava ma racchia? Arriva la sudamericana"

La cantante, conduttrice e attrice Amanda Lear si sfoga in un'intervista a Libero: "Siamo giudicate unicamente sulla bellezza: se sei brava ma sei racchia ti sostituiscono con una sudamericana". Il suo spazio per ora sono "giurie e il ruolo dell'opinionista. Sono stata anche chiamata per far parte di 'Ballando con le stelle', ma ho detto di no penso di valere di più".

"In tv ora preferiscono far lavorare le 'bimbe' carine. - continua - Mi era stata data la possibilità di un nuovo programma. La risposta? No, prendiamone un'altra, Amanda è troppo grande".



"In Italia sono sopravvissuti in tv solo gli uomini, come Pippo Baudo, il povero Mike e Gerry Scotti. - continua - Nessuno gli ha mai chiesto di andare via perche' stavano diventando vecchi".



Amanda latita dal piccolo schermo perché "mi sono resa conto che in tv come in politica bisogna fingere. Ed io fingo solo se recito un ruolo in palcoscenico. Quando lavoravo in televisione mi dicevano: Amanda, fai la cattiva! Io eseguivo. Però le mie battute facevano ridere, ma anche tanta paura. Non sono mai stata politicamente corretta e dico ancora le cose che penso".