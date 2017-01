Nozze in vista per Jesse Tyler Ferguson

foto Ap/Lapresse 08:37 - Jesse Tyler Ferguson, che nella serie tv "Modern Family" interpreta l'avvocato omosessuale Mitchell, convolerà presto a nozze. L'attore ha infatti ufficializzato il legame con il compagno Justin Mikita: "E' vero, ho fatto la proposta!" ha annuciato entusiasta in un video per il sito di "Tie the Knot" ("Fai il nodo"), la linea di papillon creata dalla coppia a supporto della legalizzazione dei matrimoni omosessuali. , che nella serie tv "Modern Family" interpreta l'avvocato omosessuale Mitchell, convolerà presto a nozze. L'attore ha infattiil compagno: "" ha annuciato entusiasta in un video per il sito di "Tie the Knot" ("Fai il nodo"), la linea di papillon creata dalla coppia a supporto della legalizzazione dei matrimoni omosessuali.

L'attore sarà presente anche alla prossima edizione degli Emmy - che si terranno il 23 settembre presso il Nokia Theatre di Los Angeles - dove sfilerà sul red carpet con il compagno Justin Mikita, da poco suo fidanzato "ufficiale".



"Volevo parlarvi di Tie the Knot, che ho creato insieme al mio fidanzato Justin Mikita - ha esordito Ferguson - Wow! E' vero, ho fatto la proposta!". "E io ho risposto sì" gli ha fatto eco il novello fidanzato. La coppia ha annunciato il lieto evento online, attraverso un video creato per il loro sito di moda, che supporta la battaglia per legalizzare i matrimoni gay negli Stati Uniti.



"La definizione di matrimonio non può essere discussa. E' proprio lì, nero su bianco, ed è sempre la stessa da quando Wikipedia è nato - ha scherzato l'attore, che ha poi aggiunto - Noi siamo solo due tra i milioni di americani a cui viene negato il diritto fondamentale di sposare la persona che amiamo. Chi è che non vorrebbe vederci sposati? Siamo così carini e teneri".