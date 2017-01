Ellen Pompeo: "Grey's Anatomy è assurdo"

foto Ap/Lapresse Correlati DOTTOR BOLLORE 10:55 - Se nelle coppie la crisi arriva al settimo anno, per Ellen Pompeo la stanchezza ha iniziato a farsi sentire alla nona stagione. La star di "Grey's Anatomy" ha infatti confessato a Tvguide di non approvare molto la piega che sta prendendo il medical-drama: "La ABC mi apprezza molto il mio lavoro e si è superata, sarei una st***a a non ammetterlo. Ma per fare avanti la storia gli autori sono costretti a scrivere cose assurde". - Se nelle coppie la crisi arriva al settimo anno,alla nona stagione. La star di "" ha infatti confessato a Tvguide di non approvare molto la piega che sta prendendo il medical-drama: "La ABC mi apprezza molto il mio lavoro e si è superata, sarei una st***a a non ammetterlo. Ma per fare avanti la storia".

Meredith - il personaggio che interpreta in "Grey's Anatomy" - le ha regalato il successo internazionale, anche se è rimasta in qualche modo intrappolata nel ruolo della dolce dottoressa.



"La ABC mi apprezza molto il mio lavoro e si è superata, sarei una st***a a non ammetterlo - confessa la Pompeo, che aggiunge - Per quanto cinica e spossata possa essere a volte, la verità è che ovunque io vada la gente si illumina quando parla dello show. Non posso ignorarlo, è una cosa che significa molto".



Nonostante questo, l'attrice non nasconde di essere stufa delle assurdità che gli autori sono costretti a scrivere, per mandare avanti "Grey's Anatomy". "La verità è che qui sono accadute 50 milioni di cose brutte - ammette l'attrice - Cristina (Sandra Oh), nel finale dell'ultima stagione, fa un discorso su come sia deprimente vedere le persone morire. Sono contenta che dica queste cose, perchè rispecchia il genere di assurdità che gli autori devono scrivere nelle serie tv".