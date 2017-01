Miss Italia: "Odio gli uomini gelosi"

- Avverte subito il suo fidanzato: "Odio gli". E Giuseppe (lei lo chiama Picci, ndr) sembra aver recepito il messaggio. la 19enne Miss Italia , torna in Sicilia, abbraccia il suo amore ma dalle pagine del settimanale "Oggi" lancia un avvertimento: "Ho lasciato il mio primo fidanzato dopo 4 anni perché era geloso. Fosse stato per lui non sarei qui".

"Io e Giuseppe ci conosciamo dalle elementari - racconta Giusy - prima di metterci insieme era il mio migliore amico. Questa sarà la prova per capire se il sentimento è forte".Ha le idee chiare la giovane Miss Italia che si dice "contraria alla convivenza" perché "chi non si sposa si lascia per niente" e sogna una carriera nel mondo del cinema : "La tv non mi interessa, punto al grande schermo, il mio mito è Charlize Theron". Intanto avrà un piccolo ruolo nel film "Il ragioniere della mafia" con Lorenzo Flaherty. Poi si vedrà.