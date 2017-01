Kim Kardashian, party da 1 milione di dollari

foto Afp Correlati VENERE TRA LE ONDE

UNA VERA "PERFECT BITCH" 12:26 - Kanye West sta organizzando un compleanno memorabile per la sua "perfect bitch" Kim Kardashian. Un evento esclusivo, che gli costerà ben un milione di dollari. Il rapper avrebbe fatto le cose in grande per tirare su di morale Kim, depressa per il fatto di compiere 32 anni ed avere due matrimoni falliti alle spalle, ma ancora nessun figlio. Il messaggio sembra chiaro: altro che party Kanye, il regalo che Kim desidera è un bebè! sta organizzandoper la sua "perfect bitch". Un evento esclusivo,. Il rapper avrebbe fatto le cose in grande per tirare su di morale Kim,ed avere due matrimoni falliti alle spalle, ma. Il messaggio sembra chiaro: altro che party Kanye, il regalo che Kim desidera è un bebè!

Secondo diversi siti web americani, West sta organizzando l'evento a Pine Cay, un'isola privata in prossimità di Turks and Caicos per il 21 ottobre, giorno del 32mo compleanno di Kim.



Il rapper è noto per la mania di viziare le sue donne e, in questo caso, ha superato ogni suo limite. Si vocifera infatti che abbia anche fatto preparare una borsa di Prada personalizzata con le iniziali di Kim, che regalerà alla sua amata assieme a un vestito di Chanel e a un bracciale di diamanti rosa.



I diamanti sono i migliori amici di una donna, è vero, ma la Kardashian sembra desiderare un diverso tipo di "regalo", di quelli che durano per tutta la vita. La showgirl sarebbe infatti giù di morale per il fatto di dover spegnere 32 candeline senza essere ancora diventata mamma. West avrà recepito il messaggio?