Si cercano ancora talenti per "Amici 12"

- Dopo il concerto all'Arena di Verona per celebrare la vittoria di Alessandra Amoroso alla scorsa edizione di "", la macchina organizzativa del talent show di Canale 5 riparte.via a nuove selezioni per gli allievi della. Ad ogni candidato potrà essere richiesto un provino anche nelle altre discipline. Forse un ritorno alla formula di qualche anno fa in cui cantanti e ballerini si scambiavano i ruoli.

L'iniziativa di riaprire eccezionalmente le selezioni è stata voluta dalla produzione di "Amici" e da Fanta. L'appuntamento per tutti i cantanti e ballerini (età compresa tra i 18 e i 26 anni) è per il 25 e il 26 settembre dalle ore 9 fino alle 17 agli Studi Elios di Roma (Via Tiburtina 1361) ma la produzione garantisce l'accesso al massimo di 1500 aspiranti allievi per ogni giornata di selezione.Non si sa ancora nulla su come sarà strutturata la nuova edizione del talent show. Di certo ci sarà Roberto Vecchioni che alla "Gazzetta di Viareggio" ha svelato che a partire da gennaio avrà un ruolo molto speciale all'interno del programma. Seguirà un progetto musicale dedicato alla storia della canzone italiana.