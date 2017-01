Floriana: "In estate ho perso un bambino"

foto LaPresse Correlati UNA VICENDA DIFFICILE 10:13 - Floriana Secondi del "Grande Fratello" ospite di "Pomeriggio Cinque" a Barbara D'Urso ha raccontato in esclusiva di aver avuto un aborto spontaneo. Anni fa ha vissuto una situazione analoga quando era già al terzo mese di gravidanza. Floriana si scaglia contro il modello Daniele Pompili che si sarebbe inventato la storia d'amore con lei. Ma quando la D'Urso ha chiesto: "Il bambino che aspettavi era suo?", Floriana ha risposto: "Non credo". del" ospite di "ha raccontato in esclusiva di aver avuto un aborto spontaneo. Anni fa ha vissuto una situazione analoga quando era già al terzo mese di gravidanza. Floriana si scaglia contro il modelloche si sarebbe inventato la storia d'amore con lei. Ma quando la D'Urso ha chiesto: "Il bambino che aspettavi era suo?", Floriana ha risposto: "Non credo".

"Ho conosciuto un anno fa un ragazzo - spiega Floriana riferendosi a Daniele -. Tengo a precisare che ho un'educazione cattolica e devo molto alla vita, sono stata premiata dal pubblico e dalle persone che mi apprezzano. Ma sono istintiva e impulsiva. Dunque facevo una manifestazione con le suore che mi hanno cresciuta per aiutare i bambini orfani in una casa famiglia. Questo ragazzino di 25 anni, lo chiamo così perché lo ritengo un bambino, si è presentato a questa manifestazione per aiutare i bambini del Congo. L'organizzatore mi porta questo ragazzo che sale sul palcoscenico mentre parlavamo di bambini, non lo volevo ma me l'hanno fatto accettare. Ad un certo punto mostra un calendario con foto osè sue mezzo nudo e diceva che aveva avuto un rapporto con Valeria Marini. Ho cercato di fare una gag per sdrammatizzare".



Concitata Floriana racconta cosa è successo dopo: "Ho organizzato una cena al ristorante e si è presentato anche ai vip presenti, dicendo che aveva molti soldi, aereo privato. A quel punto gli ho proposto di fare qualcosa per beneficenza. Comunque ad un certo punto mi ha proposto una serata in Calabria. Faccio il biglietto scendo e non mi paga. Una volta tornata a Roma gli chiudo il telefono in faccia e finisce la storia. Poi per il compleanno di mio figlio, il 10 luglio, mi richiama 'Ho trovato il modo di farti avere questi soldi'. Aveva comprato un regalo che era più alto di mio figlio ma mi sembrava di cattivo gusto per respingerlo. Eravamo al ristorante, mi sono assentata un attimo e ha preso il bambino per portarlo in spiaggia. Era pieno di paparazzi, mi sembravo Belen. A quel punto ai paparazzi dicevo 'Se fotografate mio figlio passate guai'". Ma poi le foto sono uscire lo stesso.



La situazione di Floriana è complicata anche perché lei stessa ammette: "Da tre anni e mezzo frequento una persona, un libero professionista, più grande". Poi la gravidanza inattesa e l'aborto spontaneo. Barbara D'Urso chiede all'ex gieffina se il figlio fosse dell'uomo che stava frequentando: "No" è stata la riposta che poi è cambiata in un "Non credo" quando è stato fatto il nome di Daniele. Il tempo stringe e l'intervista si chiude con la promessa di un'altra ospitata perché Floriana ci tiene a far sapere come sono andate realmente le cose.