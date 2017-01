Inter-Rubin Kazan esclusiva in chiaro su Italia 1

foto LaPresse 18:45 - Giovedì 20 settembre al via la "Uefa Europa League 2012-2013". Tutte le partite del primo turno della fase a gironi saranno trasmesse da Mediaset Premium. Inoltre, il match Inter-Rubin Kazan sarà visibile anche in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in alta definizione su Mediaset HD (canale 506). - Giovedì 20 settembre al via la "". Tutte le partite del primo turno della fase a gironi saranno trasmesse da. Inoltre, il matchsarà visibile anche in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in alta definizione su Mediaset HD (canale 506).

Ogni giovedì Mediaset garantirà la visione in diretta e in alta definizione del miglior incontro in programma. Lo studio sarà condotto da Mino Taveri che, affiancato da Gabriele Oriali e dalla new entry Cristiano Lucarelli, si collegherà con i campi in diretta dalle ore 20.15 per vivere tutte le emozioni che precedono il calcio d’inizio. A fine primo tempo e nel post partita highlights, commenti a caldo e interviste ai protagonisti.



I match del giovedì saranno fruibili gratuitamente anche su video.mediaset.it, mentre per la visione su smartphone e iPad basterà scaricare l’app VideoMediaset.



Gli abbonati Mediaset Premium potranno vedere tutte le partite della Europa League. In studio si conferma l’approfondimento curato dalla redazione di Sport Mediaset: condotto da Simone Malagutti, con Riccardo Ferri e Ciccio Graziani ospiti, mostrerà tutti i gol, i commenti, le interviste e le emozioni vissute durante le partite di Europa League. Tutti i match trasmessi dai canali Premium Calcio, Premium Calcio 1 e Premium Calcio 2 saranno visibili in diretta online su Premium Play, mentre le migliori partite saranno trasmesse anche in alta definizione.



LA PROGRAMMAZIONE

Napoli-Aik Solna in diretta alle ore 19 su Premium Calcio/HD e Premium Play

Telecronaca: Bruno Longhi. Commento tecnico: Ilario Castagner

Telecronaca tifoso: Raffaele Auriemma

Bordocampo: Nando Sanvito



Udinese-Anzhi in diretta alle ore 19.00 su Premium Calcio 1 e Premium Play

Telecronaca: Giampaolo Gherarducci. Commento tecnico: Giancarlo Camolese

Bordocampo: Massimo Veronelli

Diretta Europa League dalle ore 19 su Premium Calcio 2 e Premium Play



Inter-Rubin Kazan in diretta dalle ore 20.15 su Italia 1/HD e VideoMediaset (calcio d’inizio alle ore 21.05)

Telecronaca: Pierluigi Pardo

Commento tecnico: Sebino Nela

Bordocampo: Paolo Bargiggia



Inter-Rubin Kazan in diretta alle ore 21.05 su Premium Calcio/HD e Premium Play

Telecronaca: Federico Mastria

Commento tecnico: Nando Orsi

Telecronaca tifoso: Christian Recalcati

Bordocampo: Marco Barzaghi



Tottenham-Lazio in diretta alle ore 21.05 su Premium Calcio 1 e Premium Play

Telecronaca: Marco Foroni. Commento tecnico: Roberto Rambaudi

Telecronaca tifoso: Guido De Angelis

Bordocampo: Marco Cherubini

Diretta Premium dalle ore 21.05 su Premium Calcio 2 e Premium Play