Rudy Zerbi inviato alle nozze di "U&D"

RUDY INCONTRA 12:40 - Confetti, riso, colombe. E un inviato speciale. Maria De Filippi inaugura la 17esima edizione di "Uomini e Donne" su Canale 5 con la versione Over. Una puntata importante, tutta dedicata a due matrimoni: quello di Cosimo e Maria, Tony e Antonella divenuti tali grazie al programma. New entry è Rudy Zerbi che segue gli sviluppi delle storie d'amore e che conquista subito tutti con la sua simpatia. - Confetti, riso, colombe. E un inviato speciale.inaugura la 17esima edizione di "" su Canale 5 con la versione Over. Una puntata importante, tutta dedicata a due matrimoni: quello didivenuti tali grazie al programma. New entry èche segue gli sviluppi delle storie d'amore e che conquista subito tutti con la sua simpatia.

Rudy entra in studio e alle domande di Maria riassume le emozioni vissute e racconta dei vari personaggi invitati alle cerimonie. Si parte con Tony e Antonella, una settimana prima del matrimonio, a Rimini, dove Rudy incontra la sposa che racconta del primo bacio in trasmissione, del "ti amo" sulla spiaggia e della romantica proposta di matrimonio.



Quindi Zerbi incontra Tony che parla, quasi incredulo, di "questo amore vero e insperato", che ora pensano di coronare con un figlio. L'altra storia nata a "Uomini e Donne" è quella di Cosimo e Maria: Rudy compie la prima tappa a Poggiomarino in provincia di Napoli da Maria e il giorno prima della cerimonia è in giro per Brindisi tra la gente. Ormai è un inviato a tutti gli effetti.



CRESCONO GLI ASCOLTI DI "UOMINI E DONNE"

La terza puntata del talk dei sentimenti "Uomini e Donne", andata in onda su Canale 5 mercoledì 19 settembre, è salita ancora negli ascolti facendo registrare una share media del 21.95% pari a 2.751.000 spettatori.