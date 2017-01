La donna vampiro allo "Show dei record"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati L'ULTIMO SAMURAI 15:38 - Giovedì 20 settembre in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con lo "Show dei Record". Il programma del Guinness World Records è condotto da Teo Mammucari con Jyoti Amge, la donna più piccola del mondo. tra i recordman della seconda puntata la famiglia più pelosa e la donna con il maggior numero di modifiche al corpo. - Giovedì 20 settembre in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con lo ". Il programma del Guinness World Records è condotto da, la donna più piccola del mondo. tra i recordman della seconda puntata la famiglia più pelosa e la donna con il maggior numero di modifiche al corpo.

Tra i recordman che scenderanno nell’arena di Canale 5: La famiglia più pelosa del mondo: Ciuì, Lilia, Carla e il piccolo Abraham Aceves hanno corpo e viso quasi completamente ricoperti di peli; Mari Jise Cristerna, messicana, conosciuta anche come “Vampire Woman” per i suoi grossi canini, detiene il record del maggior numero di modifiche al corpo. Si è già sottoposta a 49 interventi. Ha il 96% del corpo tatuato, sotto la pelle ha alcuni impianti decorativi e si è fatta inserire delle finte corna sulla fronte; Shi Wri Tao, maestro cinese di arti marziali, proverà a realizzare il record del maggior tempo di permanenza in equilibrio su tre lance acuminate.



Il giudice ufficiale, Marco Frigatti, accerterà l’effettivo superamento di ogni nuovo record.