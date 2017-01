Mannino e Mago Forest mattatori di "Zelig"

foto Ufficio stampa Correlati LE DONNE DI BISIO E ZELIG 11:22 - "Zelig" tornerà su Canale 5 ma per dieci puntante da gennaio. Parola degli autori Gino e Michele e Giancarlo Bozzo a Tv Sorrisi e Canzoni. "Meno varietà e più cabaret" promettono e ci sarà anche un ritorno alle origini. Infatti alla conduzione ci saranno Teresa Mannino e Mago Forest, nati proprio sul palco di "Zelig". - "" tornerà su Canale 5 ma per dieci puntante da gennaio. Parola degli autoria Tv Sorrisi e Canzoni. "Meno varietà e più cabaret" promettono e ci sarà anche un ritorno alle origini. Infatti alla conduzione ci saranno, nati proprio sul palco di "Zelig".

"Se vuoi continuare a rinnovarti, - spiegano all'unisono - le risorse le devi cercare all'interno, devi tornare alle origini: meno varietà e più cabaret. Ma non siamo così folli da pensare che l'autarchia sia una scelta definitiva e rigida".



Ci sarà un cambio di location sicuramente: "Dopo gli Arcimboldi ci siamo resi conto che avevamo perso quel clima buono e ruspante che ci era dato dal tendone, ma anche a 'Zelig Off' abbiamo allungato il palco con una pedana verso la sala per recuperare l'anima e il calore del pubblico".



"Zelig Off" vede alla conduzione l'inedita coppia formata da Katia Follesa e Davide Paniate. Spetta a loro raccogliere il testimone da Teresa Mannino e Federico Basso, ogni lunedì alle ore 23.45 su Italia 1, e fare da spalla ad una ventina di giovani talenti.



Teresa Mannino attualmente è alla guida di "Se stasera sono qui" su La7 ogni mercoledì sera, poi tornerà su Canale 5 proprio per condurre "Zelig".