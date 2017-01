American Idol, è guerra tra Carey e Minaj

foto Ap/Lapresse Correlati MARIAH SEMPRE IN FORMA

NICKI IN BIKINI 09:42 - Sono l'una al fianco dell'altra da solo due giorni, eppure è già guerra aperta tra American Idol" non vanno d'accordo. La contesa per la corona di reginetta avrebbe infatti creato qualche tensione tra le due giudici della trasmissione della Fox. Loro, però, smentiscono. - Sono l'una al fianco dell'altra da solo due giorni, eppure è già guerra aperta tra Mariah Carey Nicki Minaj . I soliti beninformati, infatti, assicurano che le due star di "" non vanno d'accordo. La contesa per la corona di reginetta avrebbe infatti creato qualche tensione tra le due giudici della trasmissione della Fox. Loro, però, smentiscono.

"Abbiamo iniziato da due giorni! Una guerra richiede un po' più di tempo", getta acqua sul fuoco la Carey. "Stiamo andando meravigliosamente d'accordo, cara", rilancia ironicamente la nuova star dell'hip hop.



D'altronde Mariah non sa ancora che tipo di giudice sarà: "Lo devo scoprire. Voglio essere onesta e una guida per i concorrenti. Sono quella cattiva? Sono quella buona? Sono solo me stessa. Ma l'importante non è parlare di me, ma è ciò che posso dare ai partecipanti per aiutarli ad andare nella direzione giusta". Nicki, invece, ha preferisce ascoltare senza dare anticipazioni. Il nuovo American Idol arriverà sul piccolo schermo negli Stati Uniti a gennaio. I coltelli sono già affilati.