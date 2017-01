Sabrina Scampini, donna della domenica

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:06 - Da "Quarto Grado" alla conduzione del nuovo pomeridiano domenicale di Canale 5. Sarà Sabrina Scampini ad affiancare Alessio Vinci dal 7 ottobre. Ogni settimana dalle 14 alle 19, in cinque ore di diretta dal centro Palatino di Roma, il programma prodotto da Videonews approfondirà i temi caldi dell'attualità, della politica, dell'economia, della cronaca ma anche quelli di costume e di spettacolo. - Da "" alla conduzione deldi. Saràad affiancaredal 7 ottobre. Ogni settimana dalle 14 alle 19, in cinque ore di diretta dal centro Palatino di Roma, il programma prodotto da Videonews approfondirà i temi caldi dell'attualità, della politica, dell'economia, della cronaca ma anche quelli di costume e di spettacolo.

Dal marzo 2010 Scampini è con Salvo Sottile a "Quarto Grado" su Retequattro. Adesso sarà al fianco di Vinci, che recentemente a "Chi" aveva anticipato che userà "un linguaggio semplice, chiaro, dritto al punto, la gente ha voglia e bisogno di capire cosa succede nel Paese".



Tante novità in vista per il pomeriggio di Canale 5, che abbandona i temi più leggeri per dedicarsi maggiormente all'attualità: "Il giornalismo e l'informazione saranno il cuore della trasmissione. Al mio fianco ci sarà una donna, sto lavorando a una sorpresa". Sorpresa finalmente svelata.