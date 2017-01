"Veline", ultima sfida tra bionde e more

foto Tgcom24 Correlati LE BIONDE

11:58 - Dopo le quattro finaliste more, arrivano anche le bionde. Ormai è questione di ore, e presto conosceremo le nuove veline di "Striscia la Notizia". A passare la finale (giovedì 20 settembre ci sarà l'elezione) sono state Flavia Fiadone, 20 anni, di Debrecen (Ungheria), Giulia Calcaterra, 20 anni, di Magenta (Milano), Elisa Selvaggia Folli, 25 anni, di Brescia ed Emma Mariani, 20 anni di Genova.

Le reginette more, incoronate il 18 settembre, sono invece la 21enne di Gaeta Nausicaa Putzu, la 22enne Alessia Reato di L'Aquila, la 20enne Carola Stasi di Milano e Ana Maria Moya Calzado, 22enne di Algeciras, Spagna.



La sfida è al rush finale perché il casting televisivo "Veline" di Antonio Ricci - campione di ascolti durante tutta l'estate - giovedì 20 settembre eleggerà i nuovi volti femminili di Striscia la Notizia che il 24 settembre riparte con la 25esima stagione.



RECORD DI ASCOLTI

Eccellenti ascolti per la seconda puntata di finali di Veline che martedì 18 settembre è risultato programma più visto della giornata con 5.816.000 spettatori e il 20.42% di share. La puntata ha ottenuto il 22.78% di share sul target 15-64 anni, il pubblico più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, superando di oltre 10 punti percentuali il competitor dell’access prime time di Raiuno (12,71% di share).



Veline ha ottenuto ottimi ascolti anche sul target 15-34 anni con il 26,64% di share, superando di oltre 17 puntipercentuali il programma “Affari Tuoi” (9,55% di share) La puntata di Veline ha raggiunto picchi che superano i 7 milioni e mezzo di spettatori (7.519.442 telespettatori).