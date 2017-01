Moran Atias, picchiata a sangue... sul set

foto Ufficio stampa Correlati LIVIDI E TAGLI: COSA E' SUCCESSO? 08:51 - La bellissima Moran Atias con il volto deturpato da tagli e lividi. Le immagini arrivano da Israele e desterebbero grande preoccupazione se non fosse che sono immagini che ci giungono dal set della serie tv "Alenby" per la tv israeliana. Per fortuna Moran nello scatto successivo sorride perchè le ferite al volto sono solo frutto di un trucco ben fatto sul set di una serie per la tv israeliana... - La bellissima Moran Atias con il volto deturpato da tagli e lividi. Le immagini arrivano da Israele e desterebbero grande preoccupazione se non fosse che sono immagini che ci giungono dal set della serie tv "" per la tv israeliana. Per fortuna Moran nello scatto successivo sorride perchè le ferite al volto sono solo frutto di un trucco ben fatto sul set di una serie per la tv israeliana...

Moran intepreta Mika che, cresciuta in una famiglia molto ortodossa, si troverà a fare la stripper. Il segreto di Mika sta tutto nel suo passato; bisogna risalire alla sua infanzia quando ha subito delle violenze sessuali. In Israele la serie ha destato scandalo. Mai nessuno prima aveva raccontato della condizione delle donne stripper che hanno subito violenze.



Per l'attrice è davvero un bel momento. Con una carriera in continua ascesa con diversi progetti internazionali. Moran è infatti la protagonista della seconda stagione di "Crash" , dove interpta Inez immigrata latina che si innamora del ragazzo sbagliato. Serie tv che la sta regalando una enorme popolarità in America.



L'attrice è stata protagonista anche di altre serie tv americane come "Radical", "White Collar" e "Csi Miami". Al cinema l'abbiamo vista nel film "The next three days" accanto a Russel Crowe, ed ora la bellissima attrice si appresta a girare il nuovo film di Paul Haggis dal titolo "Third Person" le cui riprese inizieranno a Roma il 17 Ottobre accanto a Liam Neeson e Olivia Wilde.