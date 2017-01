Nozze e funerali a "Gossip Girl"

foto CW Correlati LE PRIME FOTO DAL SET 11:12 - Matrimoni, funerali, guerre intestine. Tutto è pronto per la sesta stagione di "Gossip Girl", l'ultima della famosa serie, che negli Usa andrà in onda dall'8 ottobre trasmessa dal canale CW. Mentre arrivano le prime foto promozionali, tutti aspettano di sapere finalmente chi è la Gossip Girl, il mistero su cui ruota tutto il telefilm. Sarà un uomo o una donna? - Matrimoni, funerali, guerre intestine. Tutto è pronto per la sesta stagione di "", l'ultima della famosa serie, che negliandrà in onda dall'trasmessa dal canale. Mentre arrivano le prime foto promozionali, tutti aspettano di sapere finalmente chi è la Gossip Girl, il mistero su cui ruota tutto il telefilm. Sarà un uomo o una donna?

Di sicuro a svelare l'identità ci penserà Nate, la giornalista di gossip che vuole a tutti i costi rilanciare il suo giornale, "The Spectator". Non solo. Tutti sperano nel lieto fine tra Chuk e Blair, magari con un bel matrimonio. Anche se, assicurano gli autori, le sorprese non mancheranno.



Intanto Blake Lively è tornata al lavoro dopo il matrimonio segreto con Ryan Reynolds: l'attrice è stata vista sul set di "Gossip Girl" con i capelli raccolti in una coda di cavallo. I fotografi non hanno ancora immortalato l'anello nuziale dell'attrice, che è apparsa contenta di riprendere il suo ruolo di Serena Van der Woodsen nella serie televisiva dopo un mese fitto di impegni.