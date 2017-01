foto LaPresse Correlati SHAKIRA, UNA BIMBA PRODIGIO

10:45

- Per la quarta stagione di "The Voice" grandi cambiamenti in giuria. Il responsabile della divisione spettacolo della Nbc, Robert Greenblat, ha infatti annunciato che Christina Aguilera e Cee Lo Green saranno sostituiti da Shakira e Usher. Il cambio è dovuto ai impegni professionali di Green e della Aguilera che torneranno entrambi nella quinta stagione.