Toffanin: "A Verissimo parleremo di cucina"

Sabato 22 settembre dalle 15.30 parte su Canale 5 la nuova stagione di "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Al suo fianco, Alvin, Jonathan e Daniele Bossari. Formula che vince non si cambia ma Silvia Toffanin annuncia a Tv Sorrisi e Canzoni: "Ci sarà uno spazio dedicato alla cucina".

"Abbiamo trovato un giovane cuoco che non si occupa solo di dare buone ricette, ma anche di sottolineare l'importanza che ha il cibo per il benessere. - racconta la giornalista - Il suo sarà un approccio alla cucina modeno e molto pratico. Per esempio, darà spazio all'alimentazione per i bambini, o a quelle persone con problemi particolari, come i celiaci". Ma non chiedete a Silvia di cucinare qualcosa: "Sono una frana", confessa.



Dunque in studio ci saranno Jonathan Kashanian, vincitore della quinta edizione del "Grande Fratello", che parlerà di moda, Alvin "complice in studio e inviato" e Daniele Bossari "il mio divulgatore scientifico, più concentrato quest'anno sui bisogni della gente comune".



Tra le novità anche il debutto di "Verissimo" sul Eeb (www.verissimo.it), un sito "ricco di contenuti, rubriche e uno spazio ai miei consigli".



Infine non mancherà un pizzico di gossip: "Solo come fatto di costume, per divertirsi un po'. Penso che tra gli effetti collaterali della crisi che stiamo vivendo ci sia anche quello che la gente abbia bisogno di momenti di leggerezza, sì, ma anche di riflessione".