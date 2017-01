Andrea Bullano: "Paoletta è il mio equilibrio"

foto Di Più Correlati BELLO E TENEBROSO

COPPIA AFFIATATA

In "Centovetrine" interpreta Yuri, un uomo tormentato dal rancore e assetato di vendetta. Nella realtà, però, Andrea Bullano ha trovato il suo equilibrio grazie alla compagna Paoletta. "Mi sono innamorato dell'armonia che Paoletta sa creare intorno a sè - confessa a "Dipiù Tv" - Come molti attori passo dall'euforia più totale alla depressione più nera. Paoletta ha la capacità di creare equilibrio tra queste componenti opposte".

In "Centovetrine" Andrea Bullano interpreta Yuri Vetel, un uomo tormentato dal passato. "Yuri nasconde dentro di sè un profondo rancore e un forte desiderio di vendetta, dovuto al fatto che i suoi valori sono stati infangati - svela Bullano - Lo vedrete agire in modo deplorevole, ma anche mostrare quei valori positivi che difende".



Fuori dal set, però, Andrea ha trovato la sua serenità con la compagna Paoletta, che di mestiere fa l'avvocato. "Vivo una vita di alti e bassi, come molti attori, ma Paoletta mi dà una sensazione di sicurezza, di concretezza - confessa - E' un punto di riferimento per me, so di poter contare su di lei".



L'incontro con Paoletta è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che i due sono andati a convivere quasi subito: "Non avevo mai provato un sentimento così forte da desiderare di condividerlo con un'altra persona sotto lo stesso tetto. Con Paoletta, invece, è stato quasi immediato".



E per il futuro la coppia pensa già ad allargare il nido: "Prima dobbiamo risolvere alcune questioni pratiche, ma ad ogni modo i nostri genitori ci hanno trasmesso il valore della famiglia. Appena possibile ci impegneremo a crearne una". La cicogna è avvisata.