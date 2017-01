Sofia Vergara: "Sono bionda... per metà"

foto Allure Correlati CURVE MOZZAFIATO

In "Moderrn Family" interpreta la frizzante Gloria, ma in realtà Sofia Vergara è una bionda naturale. Per il servizio fotografico di "Allure", ispirato alla figura di Sophia Loren, la Vergara posa sensuale con una chioma color miele, molto simile al suo colore naturale. "Senza mascara le mie ciglia sono bionde - spiega e poi ironizza - Voglio dire là sotto sono completamente bionda, almeno adesso sono abbinata meglio!".

Curve morbide e sensualità latina: un binomio perfetto per Sofia Vergara, che ammette di aver rinunciato alle diete per amore delle sue curve. "Il mio sedere diventata più piccolo, così anche le mie tette - confessa al magazine "Allure" - Non mi piace che il mio sedere diminuisca. In America Latina se non hai un grosso sedere non sei nessuno".



Un lato B generoso, che non è passato inosservato neanche negli States. "Forbes" l'ha infatti eletta attrice più pagata del piccolo schermo, con un cachet annuo che si aggira attorno ai 19 milioni di dollari.