Jennifer Lopez: "Sognavo una famiglia unita"

E' stata la "scelta migliore", anche se sofferta. Jennifer Lopez parla per la prima volta della separazione con il marito Marc Anthony, e sceglie lo show televisivo della Abc "Katie" della Couric per aprire i cassetti segreti del sua vita: "Non vuoi mai dividere una famiglia. Questo non era quello che volevo. Il mio sogno era di stare insieme per sempre". - E' stata la "scelta migliore", anche se sofferta.parla per la prima volta della separazione con il marito, e sceglie lo show televisivo della Abc "" dellaper aprire i cassetti segreti del sua vita: "Non vuoi mai dividere una famiglia. Questo non era quello che volevo. Il mio sogno era di stare insieme per sempre".

La coppia ha annunciato la fine del matrimonio a luglio del 2011 e per Jennifer questa è stata una decisione sofferta a causa dei gemelli Max ed Emme di 4 anni: "Ma le cose non funzionavano e senti che è la scelta migliore. Non l'avessi sentita come la migliore non l'avrei fatto".



La cantante 43enne si è detta soddisfatta di come lei e il suo ex marito stanno gestendo il loro "ruolo da genitori separati". Si sono sposati nel 2004 e nonostante il divorzio, sono riusciti a mantenere buoni rapporti: "Stiamo facendo del nostro meglio, amiamo i nostri figli e ci vogliamo bene. Eravamo amici prima e siamo amici ora".