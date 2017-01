Eric Stonestreet allontanato dallo stadio

foto Ap/Lapresse Correlati LA FAMIGLIA SI ARRICCHISCE 11:13 - Allo stadio la competizione può accendere gli animi e dare vita a scontri che escono del campo da gioco. E' quanto accaduto all'attore Eric Stonestreet, che in "Modern Family" interpreta l'eccentrico 'Cam'. Mentre stava assistendo alla partita di baseball al "Dodger Stadium" di Los Angeles, infatti, Stonestreet ha aggredito verbalmente un altro tifoso, costringendo gli agenti di sicurezza a scortare i due fuori dalle tribune. - Allo stadio la competizione può accendere gli animi e dare vita a scontri che escono del campo da gioco. E' quanto accaduto all'attore, che in "" interpreta l'eccentrico 'Cam'. Mentre stava assistendo alla partita di baseball al "Dodger Stadium" di Los Angeles, infatti,, costringendo gli agenti di sicurezza a

Stonestreet ha voluto dire la sua e, attraverso Twitter, ha precisato di non essere stato cacciato, ma di essere stato allontanato dal proprio posto. "Non sono stato buttato fuori dalla partita dei Dodger, l'altra sera - ha cinguettato l'attore - Sono stato scortato dalla sicurezza in cima alle scale? Questo sicuramente sì".



Un testimone ha riferito a TMZ che il battibecco tra la star di "Modern Family" e l'altro tifoso sarebbe nato a seguito di un commento su uno dei giocatori: "Stonestreet ha detto qualcosa ad un tifoso dei Cardinals (squadra di baseball rivale dei Dodger, ndr), dopo che aveva schernito un giocatore dei Dodgers". Immediato l'intervento degli addetti di sicurezza dello stadio, che hanno scortato entrambi i contendenti fuori dalla zona riservata agli spettatori.



Un altro faccia a faccia per il pacifico "Cam" di Modern Family. A inizio agosto, infatti, l'attore e gli altri membri del cast avevano fatto causa alla Fox, costringendo la produzione ad aumentare in maniera significativa i loro compensi (ben 160mila dollari a puntata per ogni attore).