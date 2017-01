Nuove ricette e consigli, torna Cotto e mangiato

foto Ufficio Stampa Mediaset 10:11 - Una ricetta superveloce e una supereconomica e poi piatti vegetariani, etnici, per celiaci, per accontentare i palati di tutti i telespettatori. Da lunedì 17 settembre torna "Cotto e mangiato", la rubrica dedicata alla cucina in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì all'interno dell'edizione delle 12.25 di Studio Aperto. Per il secondo anno consecutivo, la cuoca che giorno dopo giorno stuzzicherà l'appetito è Tessa Gelisio. - Una ricetta superveloce e una supereconomica e poi piatti vegetariani, etnici, per celiaci, per accontentare i palati di tutti i telespettatori. Da lunedìtorna "Cotto e mangiato", la rubrica dedicata alla cucina in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì all'interno dell'edizione delle 12.25 di. Per il secondo anno consecutivo, la cuoca che giorno dopo giorno stuzzicherà l'appetito è

Dai fornelli della sua cucina, Tessa proporrà piatti sfiziosi per tutti i gusti, mostrando come con poco si possano realizzare ricette all’altezza di grandi chef. Tra un passaggio e l'altro nel realizzare il piatto del giorno, Tessa darà anche il costo, il tempo necessario per la sua realizzazione e piccoli consigli sempre utili per risparmiare quotidianamente sulla spesa e sulla gestione della cucina.



Gli appassionati di cucina avranno sempre a disposizione il sito www.cottoemangiato.studioaperto.it, dove sarà possibile rivedere i piatti realizzati ma anche inviare le proprie ricette. Ogni settimana, infatti, troverà spazio nell'appuntamento di "Cotto e mangiato" anche la 'ricetta del telespettatore' che Tessa preparerà nella sua cucina.



Quali sono le ricette di questa prima settimana? La torta golosa a base di pancetta, formaggio e piselli, insalata di pollo profumata, linguine vongole e zucchine allo zafferano, morbidissima al cioccolato e dei fusilli al pesto catanese fatti con la pasta di mais e quindi perfetta per tutti i celiaci.