Un poker d'assi per "American Idol"

foto Twitter Correlati NICKI MINAJ, RAPPER TUTTA CURVE 11:00 - Completato il roster della prossima edizione di "American Idol". E il talent della Fox questa volta ha veramente giocato pesante con un cast all star. In giuria con Mariah Carey ci saranno infatti la rapper (pupilla di Madonna) Nicki Minaj, e Keith Urban, cantante country marito di Nicole Kidman. A loro va aggiunto Randy Jackson, unico giudice "originale" rimasto in una giuria che da quest'anno passa da tre a quattro elementi.

Sono stati così confermati i rumors che ormai circolavano da alcuni giorni. Per la Minaj è stato preparato un contratto da capogiro, 12 milioni di dollari per un anno, in ogni caso lontano dai 18 milioni che si porterà a casa Mariah Carey. Totale riserbo invece sul cachet di Keith Urban



I due nuovi giudici hanno subito detto la loro. La stella del country ha sottolineato come il talent "abbia una grande storia nel produrre vere stelle" e ha ricordato come da giovani, in Australia, abbia partecipato a spettacoli simili. La Minaj invece si propone di trovare "una superstar" che però, ha sottolineato; "non è qualcosa che si possa definire a parole".