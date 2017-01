Colorado e Zelig Off: un lunedì tutto da ridere

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati COPPIA DELLA RISATA

OFFICINA DI TALENTI 09:55 - Per iniziare bene la settimana Italia 1 inaugura un doppio appuntamento con la comicità targata Mediaset. Dal 17 settembre - ogni lunedì in prima serata - torna "Colorado", con al timone la coppia formata da Belen Rodriguez e Paolo Ruffini. A seguire si riaccendono i riflettori su "Zelig Off", l'officina televisiva dove si cercano nuovi talenti e si sperimentano sketch inediti. Alla conduzione Katia Follesa e Davide Paniate.

Quest'anno, in un cast arricchito da oltre venti comici, crescono le quote rosa a "Colorado". Tra le new entry, infatti, nuove attrici conquistano il palco dello show. Tra queste Michela Andreozzi, che prende di mira la mania per la chirurgia estetica, Annalisa Aglioti con i suoi annunci di moglie modello e la monologhista napoletana Barbara Foria.

Tra le guest star in cartellone anche tre monologhisti di razza: Dario Cassini, Maurizio Battista e Fabrizio Casalino. Spazio anche per graditi ritorni come Stefano Chiodaroli, l'irascibile panettiere e Rita Pelusio, nei panni della disturbatrice "la Giovanna".



Ai nastri di partenza anche "Zelig Off", che vede alla conduzione l'inedita coppia formata da Katia Follesa e Davide Paniate. Spetta a loro raccogliere il testimone da Teresa Mannino e Federico Basso, dal 17 settembre alle ore 23.45 su Italia 1, e fare da spalla ad una ventina di giovani talenti.

Tra i volti nuovi quello di Maria Pia Timocon, con il vizio di molestare i call-center, e di Nadia Puma, nei panni dell'annunciatrice di un canale tematico "vintage" per soli anziani. Ma la presenza femminile si allarga con "Le Perfide", duo di Ancona che racconta le chiacchiere acide tra donne, e con l'annunciatrice sciroccata interpretata da Corinna Grandi e gli sketch "brevi ma intensi" di Federica Ferrero.