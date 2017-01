Briatore cerca un nuovo manager perfetto

foto Ufficio stampa 17:20 - Protagonista assoluto nel ruolo del Boss del nuovo talent sul business "The Apprentice" è l'imprenditore Flavio Briatore. Fiuto per gli affari e vocazione da talent scout fanno di Briatore il perfetto Boss, che metterà a dura prova la creatività, l’intraprendenza e il talento manageriale dei candidati, assegnando loro sfide sempre più impegnative. Il vincitore affiancherà Briatore nella gestione delle sue aziende. - Protagonista assoluto nel ruolo del Boss del nuovo talent sul business" è l'imprenditore. Fiuto per gli affari e vocazione da talent scout fanno di Briatore il perfetto Boss, che metterà a dura prova la creatività, l’intraprendenza e il talento manageriale dei candidati, assegnando loro sfide sempre più impegnative. Il vincitore affiancherà Briatore nella gestione delle sue aziende.

"Farò quello che faccio tutti i giorni da anni con il mio lavoro, fiutare e scovare dei talenti per trasformarli nei miei collaboratori - ha detto Briatore - e il principio è sempre lo stesso: chi merita deve andare avanti, chi non lavora e non vale se ne torna a casa". Il programma è stato registrato tra la primavera e l'estate principalmente a Milano ma molte delle sfide e delle prove messe in atto si sono svolte anche in altre città.



Puntata dopo puntata i candidati saranno sottoposti a prove di business sempre diverse e via via più difficili, e dovranno dimostrare oltre a creatività e intraprendenza, anche praticità e manualità nel gestire i lavori più semplici. In più, dovranno dimostrarsi reattivi, agire correttamente sotto pressione e saper lavorare efficacemente in team. In ogni puntata saranno divisi in due squadre e alle prese con le prove più disparate: dalla contrattazione e vendita al mercato del pesce, alla realizzazione e invenzione di un nuovo prototipo per una società di giocattoli, dall’ideazione di una campagna pubblicitaria, alla vendita diretta al pubblico attraverso un canale di televendite.



A seguirli per monitorare il loro operato durante le prove, che si svolgeranno in tutta Italia, saranno due tutor: Patrizia Spinelli - da vent'anni braccio destro e PR manager di Briatore e Direttore Marketing e Comunicazione di Billionaire Life - e Simone Avogadro di Vigliano - consulente internazionale e vicepresidente di una società presente nelle maggiori capitali del sud est asiatico. Entrambi riporteranno a Briatore le loro valutazioni sul metodo di lavoro e sullo svolgimento della prova da parte della squadra che viene loro affidata.



Ma la decisione finale spetterà solo e soltanto al Boss, che in ogni puntata durante la “boardroom” ascolterà i rapporti di Patrizia e Simone, si confronterà con le due squadre e sceglierà chi premiare e chi eliminare tra i candidati, finché in campo ne rimarrà soltanto uno. Il più meritevole avrà la possibilità di iniziare la propria carriera professionale lavorando a fianco di Briatore in una delle sue aziende, con un ruolo di rilievo e un importante stipendio a 6 cifre. Il programma va in onda dal 18 settembre su Cielo tutti i martedì alle 21.