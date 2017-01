Tutto sul calcio nel talk show "Undici"

foto Ufficio Stampa Mediaset 18:30 - Da lunedì 17 settembre, ogni lunedì in prima serata alle ore 21.30, Mediaset Italia 2 trasmette in diretta “Undici”, nuovo talk show dedicato allo sport condotto da Pierluigi Pardo. "E' un talk show 'selvaggio e sentimentale', dal tono appassionato ma leggero, serio ma sdrammatizzante - dice Pardo -. Selvaggio perché dentro c’è tutta l’attualità di campionato e coppe, sentimentale perché la passione per il calcio, per gli 'undici' appunto, avvolgerà il programma". La sigla del programma è cantata dai Finley, in vendita dal 24 settembre negli store digitali. - Da lunedì 17 settembre, ogni lunedì in prima serata alle ore 21.30,trasmette in diretta, nuovo talk show dedicato allo sport condotto da. "E' un talk show 'selvaggio e sentimentale', dal tono appassionato ma leggero, serio ma sdrammatizzante - dice Pardo -. Selvaggio perché dentro c’è tutta l’attualità di campionato e coppe, sentimentale perché la passione per il calcio, per gli 'undici' appunto, avvolgerà il programma". La sigla del programma è cantata dai, in vendita dal 24 settembre negli store digitali.

“Undici” è: Approfondimenti sulla giornata di campionato di Serie A appena conclusa e sui match internazionali nelle settimane di coppe Europee. Interviste esclusive a protagonisti del mondo dello sport. Contributi dei calciatori, allenatori e dirigenti, in esclusiva per “Undici”, alle prese anche con divertenti performance. Spazio “Rewind”, con le emozioni dei video cult della Gialappa’s e di programmi come Pressing, Controcampo e Appello del Martedì. Filmati di personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo che declameranno il loro “undici”, la loro squadra dei sogni, un tormentone che coinvolgerà tutti.



“Undici” è anche online: su Twitter attraverso l’account @italia2undici, sulla pagina ufficiale di Facebook di “Mediaset Italia 2” e via mail all’indirizzo undici@mediaset.it