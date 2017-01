"X Factor", Britney Spears massacra tutti

- Ne ha salvato solo una, agli altri concorrenti non ha risparmiato. Già dalla prima puntata di "" Usaha fatto intendere che non sarà per niente buona e comprensiva. Prima ha regalato complimenti alla 21enne Paige Thomas, poi ha sparato a zero su tutti gli altri: "Ma chi ti ha permesso di salire sul palco?".

Britney ha mostrato un carattere forte e non si è tirata indietro quando c'era da massacrare qualche concorrente che secondo lei non era all'altezza: "Mi sento persino in imbarazzo per il fatto che tu mi stia fissando".



Anche il produttore esecutivo e giudice Simon Cowell è stato duro con alcuni partecipanti: "Sembrava che stessi morendo". E ha invece molto apprezzato i giudizi della Spears: "Sei brava in questo". Mentre con l'altro giudice, Demi Lovato, è stato molto paterno e l'ha stuzzicata ironicamente: "Smettila di flirtare con i ragazzi".



Lo show sarà trasmesso sulla Fox giovedì alle 20 (2 di notte di venerdì ora italiana). E chissà se con le critiche il talent riuscirà a risalire gli ascolti?