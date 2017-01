La serie A e BWin solo su Premium Calcio

foto LaPresse 15:46 - Venerdì 14, sabato 15 e lunedì 17 settembre 2012, in occasione della quarta giornata di campionato, tutte le partite della A e Serie BWin saranno visibili su Premium Calcio. Inoltre, grazie a Premium Play, i clienti Premium potranno vedere in diretta su PC e iPad (anche sotto rete 3G) tutti gli anticipi e i posticipi e i gol in tempo reale di "Diretta Premium". - Venerdì 14, sabato 15 e lunedì 17 settembre 2012, in occasione della quarta giornata di campionato, tutte le partite dellasaranno visibili su. Inoltre, grazie a, i clienti Premium potranno vedere in diretta su PC e iPad (anche sotto rete 3G) tutti gli anticipi e i posticipi e i gol in tempo reale di "Diretta Premium".

Programmazione di venerdì 14 settembre:

Brescia-Padova in diretta su Premium Calcio e Premium Play alle ore 20.45 Telecronaca: Simone Malagutti. Commento tecnico: Luca Pellegrini



Programmazione di sabato 15 settembre:

Diretta Premium su Premium Calcio e Premium Play dalle ore 15



Programmazione di lunedì 17 settembre: Varese-Bari in diretta su Premium Calcio e Premium Play alle ore 20.45 Telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Giuseppe Incocciati



SERIE A SU MEDIASET PREMIUM

Da sabato 15 settembre 2012 le partite di Serie A saranno visibili in diretta con la nuova applicazione "Premium Play per iPad" anche in modalità 3G. Oltre alla visione con connessione Wi-Fi, i match potranno essere seguiti ovunque, anche dove è presente solo il normale segnale telefonico mobile.



Da quest’anno il servizio Premium Play consente gratuitamente ai clienti Premium di vedere in diretta online su pc e iPad tutti gli anticipi e i posticipi di Serie A e Serie B, i gol in tempo reale di "Diretta Premium A" e "Diretta Premium B", i due incontri di Serie A più attesi della domenica pomeriggio e i migliori match di Champions League ed Europa League. Oltre alle partite di calcio in diretta, Premium Play offre oltre 3.000 contenuti televisivi on-demand sempre disponibili: oltre 800 film, 300 episodi di serie tv, cartoni e documentari e i migliori programmi delle reti Mediaset degli ultimi sette giorni.



Il nuovo servizio Premium Play può essere provato gratis e senza alcun impegno per 15 giorni anche da chi non è già cliente Mediaset Premium. Info su www.mediasetpremium.it o al Servizio Clienti telefonico 199.309.309.

(Nella pagina seguente le partite della Serie A del 15 e 16 settembre)