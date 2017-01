Hellen Hidding: "Mi riscopro contadina"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati TRA LA NATURA 09:08 - Per Hellen Hidding condurre "Melaverde" è un po' come tornare alle origini, da "contadina". Dopo più di dieci anni su Retequattro, il programma trasloca da domenica 16 settembre, alle 11.50, su Canale 5. "E' una trasmissione importante, che ci permette di conoscere realtà lontane dalla città, e scoprire posti meravigliosi", racconta la conduttrice a Tgcom24. - Percondurre "" è un po' come tornare alle origini, da "contadina". Dopo più di dieci anni su Retequattro, il programma trasloca da domenica 16 settembre, alle 11.50, su. "E' una trasmissione importante, che ci permette di conoscere realtà lontane dalla città, e scoprire posti meravigliosi", racconta la conduttrice a

Hellen, puoi anticiparci qualche novità?

La più bella è che siamo stati promossi, il programma adesso va in onda su Canale 5. Che significa premiare il lavoro di tanti anni e di tante persone, Giacomo Tiraboschi in primis.



Qual è la ricetta del successo?

Andiamo su e giù per l'Italia e scopriamo ogni volta posti diversi, storie di famiglie e persone lontanissime da quelle delle grandi città. Aziende che producono prodotti naturali...



Com'è la Hidding "contadina"?

Io mi sento molto contadina, ritrovo le mie origini, sono nata in un piccolo paesino al nord. E mi sento a casa nei posti piccoli.



Hai cominciato con la Gialappa's, fa parte del passato o potresti tornare nella veste comica?

Professionalmente sono cresciuta con la Gialappa's, gli devo il mio successo in Italia, mi ha fatto conoscere, mi ha aperto la strada. Oggi sono felice delle cose che faccio, ma non mi dispiacerebbe fare entrambe le cose...



Un sogno, invece?

Se devo proprio volare alto, punto a un film con Johnny Depp, anche solo un piccolo cameo...



Hai questa immagine pulita, un aspetto di te che invece non conosciamo?

Mi piacciono i gialli, i film e le serie tv che parlano di omicidi. Ecco, mi piacerebbe tanto fare la cronista di nera....

Santo Pirrotta