Lo Passo: "Scusa Cate, ma penso alla mia ex"

Lunatico e inaffidabile, Alessio Lo Passo sa come far perdere la testa alle donne. L'ultima "vittima" del latin-lover seriale è l'ex gieffina Caterina Siviero, scaricata dopo appena tre mesi di relazione. Dopo averla tradita con Guendalina Canessa ed essersi fatto perdonare, infatti, l'ex tronista ha deciso di mettere fine alla loro storia perchè "ho ancora in mente una persona che ho amato in passato, inutile girarci intorno".

I primi venti settembrini hanno spazzato via la passione tra Alessio Lo Passo e la gieffina Caterina Siviero. A mettere fine alla relazione - durata appena tre mesi con tanto di scappatella - l'ex tronista che ammette di pensare ancora alla sua ex. "Purtroppo non ho equilibrio nei sentimenti - confessa a "Visto" non sono contento per come è andata con Caterina".



Già, perchè il cuore di Alessio è sempre rivolto alla sua ex, una donna sposata che lo ha fatto soffrire molto. "Ho incontrato questa donna impegnata e da lì è iniziato il mio personale disastro - racconta - Dopo la mia esperienza di tronista l'ho frequentata, mi sono illuso di nuovo che lasciasse il marito".



L'incontro con la Siviero sembrava potesse essere l'occasione per voltare definitivamente pagina. "Con lei davvero volevo costruire una storia importante. Ma la mia serenità era a tempo determinato, purtroppo".