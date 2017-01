Mammucari alla guida de "Lo Show dei record"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SORPRESE E COLPI DI SCENA

Giovedì 13 settembre in prima serata su Canale 5, al via lo "Show dei Record", il programma che mostra i primati del Guinness World Records. Al timone di questa sesta edizione, Teo Mammucari. Al suo fianco, la donna più piccola del mondo, l'indiana Jyoti Amge, alta solo 62 cm.

Marco Frigatti, in qualità di Giudice Ufficiale del Guinness World Records, accerterà, come di consueto, il superamento effettivo di ogni nuovo record.



Tra i recordman che scenderanno nell’arena di Canale 5: Brahim Takihoullah, l’uomo con il piede più grande del mondo; Sultan Kosen, un colosso di oltre due metri e mezzo, che, all’età di nove anni, era già alto 1.75 cm; Patrick Doetsch, si cimenterà in un record “dolce”: si tufferà da una piattaforma e dovrà riuscire a centrare una piscina gonfiabile riempita di dolcetti di panna e cioccolato; Anett Von Der Weppen e Iglià Strik cercheranno di strappare il titolo di donna più forte del mondo a Nina Gheria, sfidandola in una gara di squat con un peso di 130 kg realizzati in due minuti.



Lo “Show dei Record” è un programma prodotto da RTI, in collaborazione con Europroduzione. La regia è affidata a Roberto Cenci.