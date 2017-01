Centinaia di fan per "I Cesaroni day"

foto LaPresse Correlati UN VIAGGIO SPECIALE

DONELLI: "CANALE 5 PARTE ALLA GRANDE" 08:49 - Centinaia di fan in delirio per "I Cesaroni day" alla stazione Termini di Roma dove si sono dati appuntamento i protagonisti della fiction che tornerà in tv da venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli attori si sono presentati alla stazione, capitanati da Claudio Amendola, Antonello Fassari, Max Tortora, Matteo Branciamore con il resto del cast, per salutare i fan.

Gli attori si sono prestati ai baci, agli abbracci e agli autografi di rito con i loro fan. Poco prima delle 10.30, poi, tutti insieme, sono saliti a bordo del Frecciarossa per Milano, cercando di dribblare gli assalti del pubblico. A Bologna è salita Elena Sofia Ricci. Con gli attori anche i Telefunken, una band di diciotto elementi che ha suonato le musiche della fiction.



Questo viaggio on the road Roma-Milano, fa notare il responsabile della fiction Mediaset Giancarlo Scheri, "vuole per certi aspetti dimostrare come i Cesaroni siano un prodotto che, sebbene ambientato nella capitale, sia molto amato da nord a Sud del Paese".



"Inizialmente ero un po' contrario a questo lancio cosi in grande stile - racconta Amendola - un'esibizione cosi amplificata alla quinta serie mi sembrava esagerata, soprattutto di questi tempi. Ma poi, vedendo le facce di questi ragazzi, che ci credono davvero, a conti fatti sono contentissimo e mi sono pure divertito. Ahò sta cosa regge, nun c'è niente da fa'...".



Claudio ricorda anche le risate sul set: "Ci sono delle puntate dove noi stessi siamo morti dal ridere. Abbiamo fatto i bikers, i rappers, gli antichi romani. Ve lo immaginare Antonello Fassari vestito da rapper?". Sul futuro della serie, ha già virtualmente messo la sua firma di presenza: "Se la prossima stagione de 'I Cesaroni' si farà, come credo, io sicuramente ci sarò. Anche perché in giro di lavoro ce n'è davvero poco".



Mentre Elena Sofia Ricci racconta l'esperienza del suo ritorno sul set dal quale, nella IV serie, si era allontanata: "Quando sono sul set torno bambina, ritrovo la passione di camuffarmi, trasformarmi, giocare. D'altronde, solo in italiano si dice 'recitare': in tutte le altre lingue, dall'inglese al francese, la stessa parola si traduce con 'giocare'".



L'attrice sottolinea di essere "allergica alla ripetitività: tanto sono noiosa nella vita reale, tanto sono trasgressiva in quella professionale. Ho sempre cambiato generi, palcoscenici, epoche. Sono contentissima che i Cesaroni siano tornati a quella che è la loro forza: essere audaci, scorretti e scemi. Stavolta ci siamo superati".