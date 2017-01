"U&D", Diego è il terzo tronista

foto Da video Correlati ECCO ANDREA ED EUGENIO 12:41 - Si chiama Diego Ciaramella, ha 34 anni, è napoletano ed è il terzo tronista di "Uomini e Donne". Maria De Filippi "Ragazzi e ragazze", ma non ha trovato l'anima gemella. Adesso ci riprova, da protagonista. - Si chiama, ha 34 anni, è napoletano ed è il terzodi "". Dopo Andrea ed Eugenio , arriva una vecchia conoscenza del programma. La scorsa edizione, infatti, ha partecipato al talk dei sentimenti di"Ragazzi e ragazze", ma non ha trovato l'anima gemella. Adesso ci riprova, da protagonista.

Di lui si sa che gestisce diversi locali nella sua città, che ha una passione per la musica e che nel tempo libero gli piace dilettarsi come Dj. Non solo. Ama viaggiare ed è appassionato di sci nautico.



Dulcis in fundo, una curiosità: è cugino di Amedeo Aterrano, ex concorrente del "Grande Fratello 12". Buon sangue non mente.