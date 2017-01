Incontrada: "In realtà sono una insicura"

foto Massimo Sestini Correlati UN TANGO SCATENATO 12:52 - Vanessa Incontrada vive a Follonica ("mi proteggono") per star lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo quando non lavora. In realtà l'attrice è molto impegnata. Nel suo futuro ci sono "Benvenuti a tavola" su Canale 5, "Caruso, la voce dell'amore" sulla Rai, "Mi rifaccio vivo" la commedia di Sergio Rubini. Al settimanale A si confida dalla maternità al tradimento, fino alla sua insicurezza. vive a Follonica ("mi proteggono") per star lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo quando non lavora. In realtà l'attrice è molto impegnata. Nel suo futuro ci sono "su Canale 5, "" sulla Rai, "la commedia di Sergio Rubini. Al settimanale A si confida dalla maternità al tradimento, fino alla sua insicurezza.

"Ho la capacità di intuire chi ho davanti. - spiega Vanessa - In realtà sono insicura. Amo stare da sola. Oppure con le poche persone che mi conoscono bene, solo con loro mi svesto".



Ed è anche per questo che vive a Follonica "perché mi piace staccare dal lavoro e anche dalla gente del mio lavoro. Ho bisogno di altri mondi. Tutti i miei amici sono lì, è uno stile di vita che non ha condizionato il lavoro. Amo la bicicletta o andare a piedi. Tutti mi conoscono, mi proteggono".



Il lavoro certo non manca: "Ora mi arrivano tante proposte cinematografiche e di fiction, tanti copioni, non so perché. Allora penso: la grande tv l'ho già avuta, anche se è una mia paura, credo che non sarò dimenticata".



Ma la vita di Vanessa ruota anche attorno al figlio Isal: "Mi ha tolto impulsività, ma la mia vita non è cambiata. Morirei per lui, ma non sacrificherei la mia vita per mio figlio. Rinunciare ai miei sogni, ai miei hobby, a ciò che mi riempie, non lo posso fare perché so che quello darà la serenità e il benessere a mio figlio".



Infine una considerazione sul concetto di perdono e tradimento: "Detesto chi non sa perdonare. Tutti possono sbagliare. Forse in certi momenti della mia vita lo perdonerei, in altri no".