Le star della tv alle Olimpiadi di Italia 1

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:34 - I protagonisti più divertenti della tv in pista per la I edizione dei "Celebrity Games - Le Olimpiadi di Italia 1 – Trofeo Nuova Classe A", in onda mercoledì 12 settembre alle ore 22 sulla rete diretta da Luca Tiraboschi. Si scontreranno le squadre de "Le Iene", "Colorado Cafè", "Zelig", "Striscia la notizia" e "Italia 1 team". In campo da Bossari a Fiammetta Cicogna. In fondi destinati all'ospedale pediatrico di Hargeisa, nel Somaliland. - I protagonisti più divertenti della tv in pista per la I edizione dei, in onda mercoledì 12 settembre alle ore 22 sulla rete diretta da Luca Tiraboschi. Si scontreranno le squadre de". In campo da. In fondi destinati all'ospedale pediatrico di Hargeisa, nel Somaliland.

Sulla pista dello Stadio Primo Nebiolo di Torino, cinque formazioni, ognuna capitanata da un coach, si sfidano in vere competizioni nelle discipline più impegnative dell’atletica leggera: dal salto in alto e il salto in lungo al lancio del peso, fino all’80 metri ostacoli e la staffetta 4x400.



A condurre direttamente dal campo, Marco Berry, ideatore del progetto dei Celebrity Games 2012, che, con la Marco Berry Onlus “Magic for Children”, raccoglierà i fondi destinati alla costruzione dell’ospedale pediatrico di Hargeisa, nel Somaliland.



La telecronaca dell’evento è affidata all’inconfondibile voce del Motomondiale, Guido Meda.



Per la squadra de “Le Iene”, capitanata da Roberto Panara, scendono in pista, tra gli altri, Nadia Toffa, Luigi Pelazza e Giulio Golia; il team di “Striscia la notizia”, allenato da Lorenzo Beccati, schiera i suoi invitati, tra i quali Moreno Morello, Gimmi Ghione e Valerio Staffelli. Tra le fila della formazione di “Colorado”, sotto la guida di Salvatore Ferrara, i Turbolenti e Pucci, mentre per “Zelig”, gareggiano Franco Neri e i Senso doppio sotto la supervisione di Raul Cremona. Nella rosa dell’ “Italia 1 team” di Piero Chiambretti, Beppe Braida, Mino Taveri, Fiammetta Cicogna e Niccolò Torrielli.



I Celebrity Games 2012 sono realizzati grazie al sostegno di Mercedes-Benz Italia e prodotti dalla Solution in magic.