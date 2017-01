Miss Italia dimentica di iscriversi a Medicina

Avrebbe dovuto iscriversi entro il 10 settembre, "ma presa dalle vicende di questi giorni l'ho proprio dimenticato...". Giusy accontona quindi - per il momento - il sogno di diventare medico, ma non accetta "raccomandazioni". E alla provocazione di un giornalista che commenta: "Vedrai che il rettore avrà un occhio di riguardo", replica senza esitare: "Non esiste, io sono una ragazza come tutte le altre e come tutti gli altri studenti".Occhi verde smeraldo, capelli voluminosi e ricci, Giusy è già stata scelta nel cast di un film con Lorenzo Flaherty , e intanto racconta con freschezza le prime emozioni: "Ho dormito con la corona sul cuscino, illuminava tutta la stanza. Era bellissimo. Devo mettermi in gioco e dimostrare di meritare questo titolo. Spero di non deludere". La nuova Miss Italia poi confessa di amare molto lo sport: "Faccio molta danza e corro un po'". Adesso dovrà farlo su e giù per l'Italia.