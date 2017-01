Marco Bocci: "Finalmente divento cattivo"

Cambia totalmente, un evento nella sua vita privata lo sconvolgerà. Lui crede di stare nel giusto, ma in realtà non è così. Anche se è un uomo di legge, vive uno sbandamento.Capisci perché mi diverte questo personaggio? Mi dà la possibilità di cambiare. Di stravolgere tutto, di non dare nulla per scontato.Benissimo con entrambe. Con Giulia poi abbiamo instaurato un bellissimo rapporto...E non vedo l'ora di tornarci, ne sento proprio l'esigenza. Mi piace il contatto con il pubblico e mi piace approfondire i personaggi. In Italia purtroppo non ci sono soldi, così sui set televisivi o cinematografici, si fa tutto di fretta.Ultimamente mi hanno proposto un po' di film, e ho rifiutato la parte. Ero dubbioso su alcune cose, poi quando li ho visti ho capito che avevo ragione e che avevo fatto bene a dire di no. Vuoi i nomi? Non te li farò mai.Mi propongono personaggi reali, tristi e invece io voglio divertirmi, stupire. Mi piace la commedia, ho cominciato a recitare per quello e poi ho fatto altro...Al nord sono il commissario Scialoja di Romanzo Criminale, al sud il vicequestore Calcaterra. Mi diverte questa cosa...Se il nudo serve a raccontare un'emozione allora sono a completa disposizione, se invece è una cosa buttata lì preferisco stare vestito...Sono single da un anno e mezzo.Giuro, è così.Deve essere schietta, sincera, concreta. La bellezza non mi interessa, sapessi quante ex bruttine...