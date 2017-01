"Zelig Off", che lunedì comico!

foto Ufficio Stampa Mediaset 14:28 - Una nuova coppia per un nuovo corso, a prendere l'eredità di Teresa Mannino e Federico Basso arrivano Katia Follesa e Davide Paniate. Dal 17 settembre, in seconda serata su Italia 1, torna "Zelig Off". Un laboratorio che cambia cast tutti gli anni, un po' come un reality, anche se "reality non lo diventerà mai", assicurano gli autori Michele Mozzati, Gino e Giancarlo Bozzo. Otto puntate prima di Zelig 2013, su Canale 5 da gennaio. - Una nuova coppia per un nuovo corso, a prendere l'eredità diarrivano. Dal, in seconda serata su, torna "". Un laboratorio che cambia cast tutti gli anni, un po' come un reality, anche se "reality non lo diventerà mai", assicurano gli autori. Otto puntate prima di Zelig 2013, su Canale 5 da gennaio.

"Il reality ce lo hanno proposto diverse volte - dice Mozzati - ma abbiamo sempre detto no, sarebbe stato stravolto tutto il meccanismo dello spettacolo di cabaret". "Quest'anno abbiamo un gruppo di comici davvero interessanti - raccontano gli autori - sono in tutto una ventina, tra cui sette o otto donne".



Soddisfatto il direttore di Italia 1 Luca Tiraboschi: "E' la nostra unica produzione di seconda serata ed è anche quella che ci consente di mantenere la nostra connotazione di tv sperimentale". La novità riguarda il cambio di conduzione. Brianzola Katia, genovese Davide, entrambi già conosciuti dal pubblico di Zelig, daranno una rinfrescata, sono sicuri gli autori, alla comicità dello spettacolo.



"Abbiamo deciso di trasformare il lunedì di Italia 1 nella serata della comicità - spiega Tiraboschi -. In prima serata ci sarà 'Colorado', quindi Zelig Off: sono convinto che la tv generalista debba fare proposte ben chiare, una modulazione della sua offerta con contenuti precisi".