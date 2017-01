Leighton Meester: "Sexy senza trucco"

foto Cosmopolitan Correlati STELLINA DELLA TV 10:30 - Le piace girare senza trucco e giura di non essere una fashion victim. Insomma, per l'ennesima volta la sexy Leighton Meester prende le distanze dal suo personaggio, Blair Waldorf, in "Gossip Girl". Posa per la cover di "Cosmopolitan" mostrando la schiena nuda, ma assicura che la moda non le interessa: "Da adolescente avevo solo due jeans, e li mettevo a rotazione... altro che Prada". - Le piace girare senza trucco e giura di non essere una fashion victim. Insomma, per l'ennesima volta la sexyprende le distanze dal suo personaggio,, in "". Posa per la cover di "" mostrando la schiena nuda, ma assicura che la moda non le interessa: "Da adolescente avevo solo due jeans, e li mettevo a rotazione... altro che Prada".

"Il trucco non mi interessa - racconta l'attrice - ​​ci sono un milione di foto mie senza trucco. Mi piace essere in grado di camminare per la strada senza eccessi. Dovremmo promuovere le donne che non si truccano".



Fedele all'immagine acqua e sapone, tutto il contrario della Waldorf snob dell'alta società di Manhattan, Leighton precisa: "Non ho mai visto Blair con la stessa borsa, cappotto o scarpe. Eppure io da ragazzina avevo solo due jeans, e mi piacerebbe indossare una tuta sopra i jeans". Quanto agli amici, oggi sa riconsocere quelli veri e quelli interessati: "Giudico abbastanza rapidamente: 'Tu vuoi solo essere mio amico perché sono in uno show televisivo'...".