"U&D", Rudy Zerbi cupido tra gli Over

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:52 - Dal 17 settembre torna "Uomini e Donne" e per il trono Over c'è una ghiotta sorpresa. Ad affiancare Maria De Filippi che l'ha già voluto ad "Amici" e "Italia's Got Talent", arriva il discografico Rudy Zerbi. Nell'inedita veste di inviato-cupido dei "Seniores" che non hanno nessuna intenzione di riporre l'amore nel cassetto dei ricordi e non rinunciano a cercare l'ambita anima gemella. - Dal 17 settembre torna "" e per ilc'è una ghiotta sorpresa. Ad affiancareche l'ha già voluto ad "Amici" e "Italia's Got Talent", arriva il discografico. Nell'inedita veste di inviato-cupido dei "Seniores" che non hanno nessuna intenzione di riporre l'amore nel cassetto dei ricordi e non rinunciano a cercare l'ambita anima gemella.

Il trono "Over" ha infatti come protagonisti dame e cavalieri di età più matura rispetto ai tronisti classici, che, seduti in studio gli uni di fronte agli altri, si frequentano e interagiscono tra loro anche al di fuori delle telecamere, facendo nascere, talvolta, affettuose amicizie.



In questa nuova edizione, Zerbi li seguirà da vicino e racconterà gli sviluppi delle storie d'amore. Non solo, il discografico è stato inviato questa estate al matrimonio di Antonella e Tony e Maria e Cosimo, anche se sembra che le cerimonie abbiano avuto esiti diversi.