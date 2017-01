Giuliana De Sio: "Ora sono una rozza mafiosa"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati GLI SCATTI DAL SET 09:23 - Doppio appuntamento su Canale 5, in prima serata, l'11 settembre con la prima puntata e il 12 con la seconda, per "L'Onore e il Rispetto 3": Gabriel Garko Giuliana De Sio, nel ruolo della spietata e ruvida "Tripolina". L'attrice, nei panni di una spietata killer, a "Tv Sorrisi e Canzoni" racconta: "Gabriel? E' bello, educato, gentile e sul set non crea conflitti". - Doppio appuntamento su, in prima serata, l'11 settembre con la prima puntata e il 12 con la seconda, per "": torna a vestire i panni di Tonio , affiancato dalla new entry, nel ruolo della spietata e ruvida "". L'attrice, nei panni di una spietata killer, a "" racconta: "Gabriel? E' bello, educato, gentile e sul set non crea conflitti".

Nel cast anche Alessandra Martines (la giudice Francesca De Santis), Laura Torrisi (Carmela Di Venanzio), Francesco Testi (René Rolla), Cosima Coppola (Melina), Eric Roberts (Tom Di Maggio). Il terzo capitolo vede un Tonio rinnovato, deciso a chiudere definitivamente col passato, a ricostruirsi una nuova vita.



Un Tonio che vede nell'amore e nell'armonia la sola strada per cancellare la sete di vendetta e la rabbia che gli hanno indurito il cuore. Ma un ennesimo dolore gli farà capire che per iniziare una nuova vita accanto all'ormai unico suo amore, sua figlia Antonia, dovrà estirpare alla radice la mafia e per farlo dovrà trasformarsi in uno di loro.



A vestire i panni della mafiosa Concetta de Nicola (Tripolina) - una donna anziana, rozza e senza cultura - è la De Sio, che all'inizio non ha accettato il ruolo: "Pensavo di non essere credibile, non mi ci ritrovavo, poi ho accettato la sfida". Giuliana è reduce da un'esperienza drammatica: "Ero in Calabria, stavo recitando a teatro, e sono stata male, m hanno diagnosticato una polmonite, in realtà avevo una trombosi, me la sono diagnosticata da sola grazie a internet la notte di Capodanno".