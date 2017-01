Esaurimento nervoso per Simon Cowell

foto Ap/Lapresse 11:35 - Preoccupazione per Simon Cowell, il papà del format di "X Factor" nonché produttore musicale, dietro il successo degli One Direction c'è lui, ad esempio. Secondo le indiscrezioni raccolte dal tabloid The Sun, Simon avrebbe avuto un crollo nervoso all'inizio dell'estate. Tante le cause: dalla tensione per la seconda edizione di "X Factor" Usa all'attività instancabile di talent scout. - Preoccupazione per, il papà del format di "X Factor" nonché produttore musicale, dietro il successo deglic'è lui, ad esempio. Secondo le indiscrezioni raccolte dal tabloid The Sun, Simon avrebbe avuto un crollo nervoso all'inizio dell'estate. Tante le cause: dalla tensione per la seconda edizione di "X Factor" Usa all'attività instancabile di talent scout.

Una forte bronchite ha bloccato Cowell durante i provini di "X Factor" Usa ma poi i medici hanno capito che in realtà la malattia era stata causata da un forte accumulo di stress.



A Louis Walsh, amico e collega-giudice di Simon nella edizione inglese "X Factor", ha rivelato: "Ho un disperato bisogno di pace, normalità...". Inoltre Simon ha anche detto che si sentiva come un "vampiro strano".



Il medico ha ordinato di non far uso più di farmaci e integratori e, ovviamente, di smettere di fumare.