"Avanti un altro!", si gioca con Bonolis

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati TRA GAME SHOW E VARIETA' 10:18 - Dopo il successo della prima edizione, da lunedì 10 settembre alle 18.50, torna "Avanti un altro!" il preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Accompagnato dal collega e amico Luca Laurenti. Protagonisti del gioco sono i concorrenti che, in fila indiana, sono chiamati a rispondere a varie domande di natura generale e, in caso di risposta sbagliata, si succedono uno via l'altro.

Il format tutto italiano, novità dei palinsesti della scorsa stagione, ha registrato ottimi ascolti e un andamento in costante crescita. In soli due mesi di messa in onda il programma è passato da una media di 2.500.000 telespettatori (17% di share) a oltre 4.500.000 (21% di share), con punte di 5 milioni. Nel target commerciale, 15-64 anni, ha sfiorato il 23% di share.



"Avanti un altro!" andrà in onda dal lunedì alla domenica. Le puntate domenicali saranno tematiche e vedranno in gara categorie di concorrenti. Il gioco finale prevede che il concorrente, per vincere il montepremi da lui stesso accumulato, al quale vengono aggiunti di default 100 mila euro, debba rispondere a 21 domande in 150 secondi dando la "Risposta sbagliata". Se non ci riesce entro i 150 secondi previsti, perde il suo montepremi ma mantiene 100 mila euro e altri 100 secondi per riprovarci, perdendo 1000 euro ogni secondo.



Una delle novità della nuova edizione è che il concorrente che accede al gioco finale può congelare, nei 50 secondi finali, il montepremi accumulato. Potrà tentare di vincerlo rispondendo esattamente a tutte le 21 domande di fila. Il cast del programma si avvale di numerosi personaggi che interagiscono col gioco. E' il cosiddetto "mini-mondo" con la Supplente, la Bonas, il Mimo, Sing&Song e l'Alieno, già presenti nella scorsa edizione. Quest’anno il “mini-mondo’ si arricchisce di nuovi personaggi: lo Iettatore, la Dottoressa e il Malato, il Bonus, il Quotista Snai e lo Scienziato Pazzo. Nel corso delle puntate, si avvicenderanno con le loro domande.