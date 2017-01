Torna "Colorado", la risata anti-crisi

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CHE COPPIA! 08:44 - Dal 17 settembre, ogni lunedì in prima serata, si torna a ridere con "Colorado". Al via 12 appuntamenti con la risata anti-crisi del grande show comico di Italia 1. Al timone la coppia formata da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez e un cast ancora più ricco con oltre 40 comici, alle prese con sketch e gag dai ritmi serrati. Dopo il successo d'ascolti della scorsa stagione tutto è pronto per il bis. - Dal 17 settembre, ogni lunedì in prima serata, si torna a ridere con "". Al via 12 appuntamenti con la risata anti-crisi del grande show comico di Italia 1. Al timone la coppia formata dae un cast ancora più ricco con oltre 40 comici, alle prese con sketch e gag dai ritmi serrati. Dopo il successo d'ascolti della scorsa stagione tutto è pronto per il bis.

Crescono le quote rosa con tante nuove donne comiche che conquistano il palco. "L'altra metà della mela" prende la sua rivincita e, oltre a sfoderare la carta spiazzante dell’autoironia, gioca i suoi assi per raccontare, in modo dissacrante e attuale, l'universo femminile e il "sesso forte". Ecco le new entry: Michela Andreozzi che, dalla mimica facciale sbalorditiva, prende di mira la mania per la chirurgia estetica, e Annalisa Aglioti, disposta a qualunque compromesso pur di trovare un compagno con i suoi annunci di moglie modello.



E ancora, la monologhista napoletana Barbara Foria. Infine, quale mistero nascondono le borse delle donne? Lo svela l'esplosiva Annalisa Arione. Tra le guest star in cartellone, due monologhisti di razza che travolgono il pubblico a colpi di satira, battute caustiche e momenti inediti: Dario Cassini e Fabrizio Casalino. E poi, al grido di "Pieraaaaaaa" torna uno dei personaggi più emblematici di "Colorado": Stefano Chiodaroli, il famoso irascibile panettiere. Con lui, altri eccezionali ritorni in scena: Rita Pelusio che, abbandonati i panni da Winx, veste quelli della disturbatrice "la Giovanna", Alessandro Bianchi, l’improbabile diplomatico russo, e Michelangelo Pulci, il parlamentare che soffre di amnesia.



Tra i capisaldi del cast, vero zoccolo duro del programma, non mancano: Digei Angelo che, sempre nei panni di Mimmo Quaquaraquà, questa volta è affiancato da Elena Morali e Luna, nuova avvenente assistente approdata a “Colorado” direttamente dalla Cina. Inoltre, l’inseparabile duo dei Fichi d’India (al secolo Max Cavallari e Bruno Arena) alle prese con i loro esilaranti battibecchi e nuovi tormentoni. Inoltre, tornano il mondo di Baz (alias Marco Bazzoni), il lettore umano multimediale e monologhista, Pintus che, con le imitazioni di cricetino, Ibrahimovic, Pizzul e Mourinho, reinterpreta, a modo suo, le favole più famose e, infine, la satira del mitico Pucci con i suoi monologhi sulla crisi economica. Anche in questa edizione viene dato grande spazio alla comicità visuale, forma di spettacolo che, molto in voga all'estero, si rifà alla Commedia dell'Arte e al cinema muto.



I protagonisti sono: Pistillo, alias Andrea Viganò (mimo), Pis&Love (danza maori Haka), Enzo Polidoro, Andrea Viganò e Didi Mazzilli (montatori mobili componibili), Edoardo Mirabella (acrobata circense), Carlo Della Santa (mimo sonoro) e i Gem Boy. Freschezza e nuova verve, poi, con i comici appena arruolati attraverso i Laboratori di Colorado: Nicoletta Nigro (una divertente ape), Alberto Farina (geniale monologhista), Peppe e Ciccio (viaggiatori virtuali), Carlo Bianchessi (libero pensatore), Nando Timoteo (improbabile reporter), Tirocchi e Paniconi (commedianti di maniera), Eugenio Chiocchi (l’eccentricità di un Salvador Dalì all'italiana). Confermati e amatissimi dal pubblico, infine: I Turbolenti, Enzo e Sal, Gabry Gabra, Andrea e Simone, Panpers, Ditelo Voi, Nello Iorio, Herbert Cioffi (in coppia con Raffaele D’Ambrosio), Max Pieriboni.