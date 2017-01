Aylen, Miss Italia nel mondo è argentina

foto Ansa Correlati MARANGES BATTE TUTTE

Venticinque anni, origini argentine, in Sicilia per amore. Alta 1 metro e 70, occhi verdi e capelli castani, Miss Italia nel mondo (edizione speciale) è la bellissima Aylen Nail Maranges che con il suo sorriso ha sbaragliato le concorrenti. A Ragusa lavora come commessa, è rimasta in Italia per Alessandro, conosciuto nel corso di una vacanza nell'isola.

Patrizia Mirigliani ha deciso di dedicare il titolo di Miss Italia anche alle ragazze che sono arrivate nel nostro Paese da tutti i continenti. Tra le finaliste anche Riquilen Kely Soares Fortes, la venticinquenne nata a Capo Verde, giunta a Montecatini con a seguito la figlia di due mesi, Giselle, ed il compagno e papà Lino, originario della Sicilia. Siciliani anche i nonni di Stephanie Santoromito, nata in Tunisia ventisei anni fa e a Roma da due anni, dove ha fondato un'azienda ideatrice di mobili di cartone.



Scelta di cuore anche per Kaline Basilio De Souza, brasiliana di 25 anni residente a Roma da quattro anni, che si è sposata in Italia, dove studia Giurisprudenza. Studentessa universitaria anche Tetiana Bondarenko, 25 anni da compiere il 28 settembre: nata in Kazakistan, laureata in Giurisprudenza in Ukraina, a Roma studia Relazioni Internazionali.



E' stata lei ad indicare - nel corso della conferenza di presentazione delle miss - "i politici ed il modo di fare politica" tra i difetti del nostro Paese. Tra le ragazze in concorso a Miss Italia nel mondo anche Nayomi Andibuduge, 18 anni originaria dello Sri Lanka che nei giorni scorsi facendosi in un certo modo portavoce delle sue colleghe ha scritto una lettera al presidente Napolitano dove spiegava la sua situazione: "Ho diciotto anni e sono nata a Roma. E non ho la cittadinanza italiana, cittadinanza che vorrei invece avere".