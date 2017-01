"C'è posta per te" leader del sabato sera

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:28 - La prima puntata della nuova stagione di "C'è Posta per Te", su Canale 5, condotto da Maria De Filippi e con Garko ed Alessandro Siani ospiti in studio, ha vinto la sfida degli ascolti in prima serata, con 3 milioni e 862 mila telespettatori e il 23.76% di share. Su Raiuno, l'esordio della sesta edizione di "Ti lascio una canzone" ha ottenuto 3 milioni e 776 mila spettatori. - La prima puntata della nuova stagione di "C'è Posta per Te", su Canale 5, condotto da Maria De Filippi e con Garko ed Alessandro Siani ospiti in studio, ha vinto la sfida degli ascolti in prima serata, con 3 milioni e 862 mila telespettatori e il 23.76% di share. Su Raiuno, l'esordio della sesta edizione di "Ti lascio una canzone" ha ottenuto 3 milioni e 776 mila spettatori.

Su Canale 5, la sesta puntata delle semifinali di "Veline" si conferma leader dell'access prime time sul pubblico attivo con una share del 18.14% e 3.175.000 telespettatori totali; in prime time, ottimo esordio per il primo appuntamento con il programma di Maria De Filippi "C'è posta per te", che si aggiudica la serata con 3.862.000 telespettatori totali e una share del 23.76% sul target commerciale; su Italia 1 in prima serata, il film "Cambio di gioco" è stato seguito da 1.399.000 telespettatori totali (share dell'8.65% sul target commerciale).



Passando ai canali tematici: su Iris, in prima serata, il film "Al momento giusto" ha raccolto 222.000 telespettatori totali e una share dell'1.31% sul target commerciale; Cartoonito, nelle 24 ore, ha raggiunto il 9.43% di share nel suo target di riferimento (bambini 4-7 anni).